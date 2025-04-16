НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Захарова ответила на планы Украины пригласить лидеров ЕС 9 мая

Источник:
Sibnet.ru
437 4
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Фото: © пресс-служба

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «театром абсурда» то, что Украина пригласила европейских лидеров приехать в Киев 9 мая.

«Театр абсурда. Вот уже более десяти лет именно этими двумя словами характеризуется большинство мероприятий, шагов, заявлений, которые мы слышим и видим со стороны, так называемого, коллективного Запада и всех тех, кто ему присягает», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

Она отметила, что «этот же самый Зеленский на всех парусах отказывался от 9 мая, отказывался, маргинализировал эту священную дату, придумал истории, ассоциировался с тем, как в Европе, как они говорят, как вот в той самой Западной Европе должно это праздноваться. И на всех парусах шел по направлению именно 8 мая».

Дипломат напомнила, что из-за разницы во времени подписание акта о капитуляции Германии в 1945 году пришлось на 8 мая в странах Западной Европы, в России — на 9 мая.

Ранее появилась информация, что украинские власти пригласили европейских лидеров и высокопоставленных чиновников посетить 9 мая Киев, чтобы таким образом отвлечь внимание от парада Победы в России.

Еще по теме
США решили пошлинами изолировать Китай на мировой арене
Трамп назвал Зеленского некомпетентным
Парад Победы в Москве соберет более 20 глав государств
Нарышкин назвал три условия для мира на Украине
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Командующий бундесвером назвал дату большой войны в Европе
Украина потеряла в бою еще один F-16
Описан среднестатистический алкоголик в России
НХЛ убрала слово «русские» из речи Овечкина
Обсуждение (4)
О самом главном
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
На языке кошек: как понять питомца
Пять приемов расположить к себе людей
Тест на отцовство: всего два варианта
Торты, звонит, граффити: какие неправильные ударения выдают неуча
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самое обсуждаемое
30
Танки Leopard 2 плохо себя показали в боях на Украине
28
Описан среднестатистический алкоголик в России
25
Парад Победы в Москве соберет более 20 глав государств
22
Путин пообещал решить самый чувствительный вопрос для россиян
22
Командующий бундесвером назвал дату большой войны в Европе