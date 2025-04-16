Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «театром абсурда» то, что Украина пригласила европейских лидеров приехать в Киев 9 мая.

«Театр абсурда. Вот уже более десяти лет именно этими двумя словами характеризуется большинство мероприятий, шагов, заявлений, которые мы слышим и видим со стороны, так называемого, коллективного Запада и всех тех, кто ему присягает», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

Она отметила, что «этот же самый Зеленский на всех парусах отказывался от 9 мая, отказывался, маргинализировал эту священную дату, придумал истории, ассоциировался с тем, как в Европе, как они говорят, как вот в той самой Западной Европе должно это праздноваться. И на всех парусах шел по направлению именно 8 мая».

Дипломат напомнила, что из-за разницы во времени подписание акта о капитуляции Германии в 1945 году пришлось на 8 мая в странах Западной Европы, в России — на 9 мая.

Ранее появилась информация, что украинские власти пригласили европейских лидеров и высокопоставленных чиновников посетить 9 мая Киев, чтобы таким образом отвлечь внимание от парада Победы в России.