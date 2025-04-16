Мощная магнитная буря обрушилась на Землю

Землю накрыла мощная магнитная буря, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«До Земли добрались два огромных солнечных протуберанца и ударили по магнитосфере. Космический удар вызвал мощную магнитную бурю, которая с перерывами затянется до утра четверга и может серьезно сказаться на здоровье метеозависимых людей», — написал Тишковец в телеграм-канале.

Общая продолжительность геомагнитных возмущений — сутки. Пик бури пришелся на утро среды (уровень G3 и G2 - сильная и средняя буря), еще один будет в ночь и на утро четверга (G2 и G1 — средняя и слабая буря).

По словам эксперта, конфигурация межпланетного магнитного поля благоприятна для полярных сияний, они возможны даже в средних широтах.