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Мощная магнитная буря обрушилась на Землю

Источник:
Sibnet.ru
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Землю накрыла мощная магнитная буря, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«До Земли добрались два огромных солнечных протуберанца и ударили по магнитосфере. Космический удар вызвал мощную магнитную бурю, которая с перерывами затянется до утра четверга и может серьезно сказаться на здоровье метеозависимых людей», — написал Тишковец в телеграм-канале.

Общая продолжительность геомагнитных возмущений — сутки. Пик бури пришелся на утро среды (уровень G3 и G2 - сильная и средняя буря), еще один будет в ночь и на утро четверга (G2 и G1 — средняя и слабая буря).

По словам эксперта, конфигурация межпланетного магнитного поля благоприятна для полярных сияний, они возможны даже в средних широтах.

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Жизнь #Погода
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