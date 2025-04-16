Суд ужесточил приговор диверсантам за поджог Су‑24 в Новосибирске

Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в два раза ужесточил наказание двум из четырех новосибирцев, признанных виновными в поджоге Су-24 и других диверсиях на объектах транспортной инфраструктуры, сообщила пресс-служба суда.

Кириллу Веселову увеличили срок наказания с 6,5 лет до 11 лет, Виктору Скоробогатову — с 5 лет до 10,5 лет, Павлу Соловьеву и Савелию Ряполову, которые первоначально осудили соответственно на 7,5 и 7 лет, добавили два месяца каждому (все четверо внесены в перечень экстремистов и террористов Росфинмонииторинга).

Приговор по этому делу Новосибирский областной суд вынес в январе 2025 года. В апреле-мае 2023 года четверо молодых людей — учащиеся школ и колледжей — подожгли два релейных шкафа на Западно-Сибирской железной дороге, оборудование компании «МегаФон» и неэксплуатируемый бомбардировщик Су-24 на авиазаводе имени Чкалова. Двое из диверсантов на тот момент являлись несовершеннолетними.

Поджоги были совершены по заданию неустановленного лица, которым двигали мотивы помощи ВСУ. Заказы на диверсии один из участников группы получал в мессенджере Telegram, в последующем на подконтрольный ему криптовалютный кошелек поступали деньги за выполненную работу

По данным источников «Ъ-Сибирь», двое фигурантов дела признали вину частично, настаивая на переквалификации обвинения с диверсии на уничтожение имущества, двое отказались признать себя виновными.

После первых сообщений о поджоге Су-24 в мае 2023 года новосибирские власти назвали информацию фейком.