Рубль по версии Bloomberg стал самой доходной валютой

Российский рубль укрепился к доллару на 38% на внебиржевых торгах, став самой доходной валютой мира из-за ослабления доллара США на фоне новых американских пошлин, считают эксперты.

«В отличие от многих других валют развивающихся рынков, рубль не испытывает давления из-за оттока капиталов, который вызван уходом глобальных инвесторов из более рискованных активов», — сказала Bloomberg экономист T-Investments Софья Донец.

Оттепель в отношениях России и США сыграла свою роль в увеличении привлекательности российской валюты, отметила руководитель отдела исследований и управления ценными бумагами дубайской компании Istar Capital Искандер Луцко.

«На данном этапе нет четких причин для ослабления рубля», — отметил Луцко, подчеркнув, что факторы, поддерживающие рубль, вероятно, сохранятся в дальнейшей перспективе.