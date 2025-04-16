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Рубль по версии Bloomberg стал самой доходной валютой

Источник:
Bloomberg
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Российский рубль укрепился к доллару на 38% на внебиржевых торгах, став самой доходной валютой мира из-за ослабления доллара США на фоне новых американских пошлин, считают эксперты.

«В отличие от многих других валют развивающихся рынков, рубль не испытывает давления из-за оттока капиталов, который вызван уходом глобальных инвесторов из более рискованных активов», — сказала Bloomberg экономист T-Investments Софья Донец.

Оттепель в отношениях России и США сыграла свою роль в увеличении привлекательности российской валюты, отметила руководитель отдела исследований и управления ценными бумагами дубайской компании Istar Capital Искандер Луцко.

«На данном этапе нет четких причин для ослабления рубля», — отметил Луцко, подчеркнув, что факторы, поддерживающие рубль, вероятно, сохранятся в дальнейшей перспективе.

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Топ комментариев

korvinsS

Думается китайцы нормально так поржали над этими клоунами.

U. Orlov

Побоялась что понизят до фантастической средней 72 тысячи?))

mosquito__2010

русские защищают свою землю от неонацистской гадины и российская военная техника себя зарекомендовала...

scorpion2777

Кошки драные, а не Ляпарды. Драли в сорок пятом, дерут в двадцать пятом.