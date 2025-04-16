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США решили пошлинами изолировать Китай на мировой арене

Источник:
Sibnet.ru
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Вашингтон рассчитывает убедить другие страны ограничить экономические и торговые связи с Китаем в обмен на снижение пошлин США, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

США планируют убедить более 70 стран запретить китайским компаниями базироваться на их территории и поставлять через них свои товары, рассказали источники изданию.

По их словам, Вашингтон хочет, чтобы его торговые партнеры перестали «поглощать дешевые промышленные товары из Китая». За это США пообещают им снизить пошлины на импорт.

Трамп 9 апреля заявил, что приостанавливает на 90 дней действие дополнительных импортных пошлин, введенных по принципу взаимности, в отношении нескольких стран и территорий.

Трамп 2 апреля объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий.

Пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских — тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная за недостаточную борьбу с синтетическими наркотиками.

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korvinsS

Думается китайцы нормально так поржали над этими клоунами.

U. Orlov

Побоялась что понизят до фантастической средней 72 тысячи?))

mosquito__2010

русские защищают свою землю от неонацистской гадины и российская военная техника себя зарекомендовала...

scorpion2777

Кошки драные, а не Ляпарды. Драли в сорок пятом, дерут в двадцать пятом.