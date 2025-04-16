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Силуанов раскритиковал ремонт дорог и замену бордюров

Источник:
РБК
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Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что в некоторых регионах каждый год меняют бордюры или ведут текущий ремонт дорог по цене капитального.

«Больше нам нужно говорить об эффективности стройки, об эффективности коммунальных работ и служб. Повышать производительность труда нужно. То, что мы видим — что до сих пор траншею копают пять человек лопатами. Мы видим, что у нас идет ремонт дорог по цене капитального ремонта. Каждый год меняют бордюры у нас», — цитирует РБК Силуанова.

По его словам, повышать эффективность нужно тех денег, за которые как раз отвечают субъекты Российской Федерации, муниципалитет. «Вот на что нужно обращать внимание больше, а не сейчас, в условиях финансовых ограничений, говорить: давай еще новые программы расширим и так далее», указал министр.

Он отметил, что есть над чем поработать в дорожной, инфраструктурной и коммунальной отраслях. «И вот я бы коллег из регионов призвал бы здесь приложить тоже дополнительные усилия по наведению порядка в этих секторах», — сказал Силуанов.

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Топ комментариев

korvinsS

Думается китайцы нормально так поржали над этими клоунами.

U. Orlov

Побоялась что понизят до фантастической средней 72 тысячи?))

mosquito__2010

русские защищают свою землю от неонацистской гадины и российская военная техника себя зарекомендовала...

scorpion2777

Кошки драные, а не Ляпарды. Драли в сорок пятом, дерут в двадцать пятом.