Силуанов раскритиковал ремонт дорог и замену бордюров

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что в некоторых регионах каждый год меняют бордюры или ведут текущий ремонт дорог по цене капитального.

«Больше нам нужно говорить об эффективности стройки, об эффективности коммунальных работ и служб. Повышать производительность труда нужно. То, что мы видим — что до сих пор траншею копают пять человек лопатами. Мы видим, что у нас идет ремонт дорог по цене капитального ремонта. Каждый год меняют бордюры у нас», — цитирует РБК Силуанова.

По его словам, повышать эффективность нужно тех денег, за которые как раз отвечают субъекты Российской Федерации, муниципалитет. «Вот на что нужно обращать внимание больше, а не сейчас, в условиях финансовых ограничений, говорить: давай еще новые программы расширим и так далее», указал министр.

Он отметил, что есть над чем поработать в дорожной, инфраструктурной и коммунальной отраслях. «И вот я бы коллег из регионов призвал бы здесь приложить тоже дополнительные усилия по наведению порядка в этих секторах», — сказал Силуанов.