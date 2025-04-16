Трамп назвал Зеленского некомпетентным

Президент США Дональд Трамп вновь обрушился с критикой на президента Украины Владимира Зеленского, усомнившись в его компетентности.

«Если бы Байден был компетентен, и если бы Зеленский был компетентен, а я не знаю, так ли это», — приводит РБК заявление Трампа. Он указал, что «у нас был тяжелая встреча с этим парнем — он просто продолжал просить все больше и больше».

Трамп отметил, что у США есть успехи в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, и он рассчитывает вскоре увидеть «хорошие предложения».

Спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф заявил, что в рамках урегулирования конфликта появилась возможность оказаться «на грани чего-то, что будет очень важным для мира в глобальном смысле».