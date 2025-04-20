Какие люди больше верят фейковым новостям

Представители «поколения Z» больше доверяют фейковым новостям, чем интернет-пользователи старшего возраста, выяснили ученые из Университета Британской Колумбии.

Считается, что «цифровое поколение» обладает иммунитетом к фейкам, но экспериментальные данные показывают обратное. К удивлению ученых, поколение Z в среднем показало худшие результаты по сравнению с другими возрастными группами.

Участникам эксперимента предлагалось оценить, какие из представленных заголовков новостей являются правдивыми, а какие — ложными. Результат показал, что многие участники переоценивали свои способности отличать правду от лжи, приводит журнал Personality and Individual Differences отчет ученых.

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Люди с более консервативными взглядами также чаще верили фейковым новостям. Особенно уязвимыми к дезинформации оказались те, кто придерживался «ультраправых» убеждений.

Женщины чаще, чем мужчины, «попадались на крючок» дезинформации. Образование также сыграло важную роль: участники с высшим образованием справлялись лучше остальных.