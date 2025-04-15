Представители родителей появятся в каждом пункте сдачи ЕГЭ

Представители родителей теперь будут находиться в каждом пункте сдачи ЕГЭ, чтобы следить за соблюдением прав выпускников и условий экзамена, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Была отмечена необходимость проработки вопросов, связанных с человеческим фактором, при обеспечении установленного порядка проведения экзаменов. Ряд этих решений реализован уже в 2025 году», — сказал Музаев.

По его словам, теперь в каждом экзаменационном пункте теперь будут присутствовать представители родителей, которые будут следить за соблюдением прав выпускников и комфортных условий на экзамене.

Рособрнадзор также ввел рекомендации по настройке металлоискателей, которыми пользуются при допуске на единый государственный экзамен. Разработана детальная инструкция для лиц, осуществляющих допуск участников экзамена в пункты его проведения, сказал Музаев.