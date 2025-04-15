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Парад Победы в Москве соберет более 20 глав государств

Источник:
ТАСС
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Парад Победы
Фото: © пресс-служба Кремля

Более 20 глав государств и правительств собираются приехать в Москву на парад в честь 80-летия Победы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы будем рады видеть всех: сейчас уже можно сказать, что мы ожидаем более 20 глав государств и правительств», — цитирует ТАСС Пескова. По его словам, что они будут вместе с президентом Владимиром Путиным.

Песков назвал 9 мая архиважным днем и грандиозной датой. Этот день особенно важен сейчас, когда в Европе снова виден нацизм.

В Москву по случаю празднования 9 Мая планируют посетить многие мировые лидеры, включая председателя КНР Си Цзиньпина, президентов Венесуэлы, Бразилии и Сербии Николаса Мадуро, Луиса Инасиу Лула да Силву, Александра Вучича, а также премьеров Индии и Словакии Нарендру Моди и Роберта Фицо.

На парад Победы планируют также приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президенты Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиёев, Эмомали Рахмон и другие.

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Топ комментариев

scorpion2777

Кошки драные, а не Ляпарды. Драли в сорок пятом, дерут в двадцать пятом.

korvinsS

Думается китайцы нормально так поржали над этими клоунами.

mosquito__2010

русские защищают свою землю от неонацистской гадины и российская военная техника себя зарекомендовала...

U. Orlov

Побоялась что понизят до фантастической средней 72 тысячи?))