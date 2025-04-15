Средняя стоимость новых студий в российских городах-миллионниках по итогам марта 2025 года составила 5,5 миллиона рублей, сообщил сервис «Яндекс Недвижимость».

Медианная цена новых однокомнатных квартир достигла 7,2 миллиона рублей, двухкомнатных — 10,2 миллиона рублей, трехкомнатных — 13,4 миллиона рублей. Подорожали все типы квартир, рассказали «Газете.ру» в сервисе.

«В конце зимы и начале весны на рынке первичной недвижимости наблюдался рост активности в сделках. В том числе увеличилась и доля сделок с использованием программ рассрочки от застройщиков. Это свидетельствует о том, что участники рынка адаптировались к текущей ситуации и нашли действенные экономические модели продаж», — отметил коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

По его словам, рост активности на рынке новостроек в миллионниках повлиял и на средний рост цен — они вышли из стагнации и немного увеличились. За месяц медианная полная цена студий выросла в среднем по всем мегаполисам на 1,4%, однокомнатных квартир — на 0,7%, двухкомнатных — на 1,7%, трехкомнатных — на 1%.

Наиболее ощутимый рост цен на квартиры зафиксирован в Москве, Волгограде, Уфе, Самаре, Новосибирске, Челябинске, Красноярске, Воронеже.