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Нарышкин назвал три условия для мира на Украине

Источник:
ТАСС
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Мирное решение конфликта на Украине подразумевает ее нейтральный статус, отмену дискриминационных законов и признание нынешних границ России, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

«Что касается стратегических целей России после завершения конфликта, то они остаются прежними. Условия мирного соглашения предусматривают, безусловно, безъядерный, нейтральный статус Украины, демилитаризацию и денацификацию украинского государства, отмену всех дискриминационных законов, которые были приняты после совершения государственного переворота в 2014 году», — цитирует ТАСС Нарышкина.

По его словам главы, урегулирование касается и «безусловно, признания и суверенитета и территориальных границ Российской Федерации — нынешних территориальных границ».

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Политика #Мир #Военная политика
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Топ комментариев

scorpion2777

Кошки драные, а не Ляпарды. Драли в сорок пятом, дерут в двадцать пятом.

korvinsS

Думается китайцы нормально так поржали над этими клоунами.

mosquito__2010

русские защищают свою землю от неонацистской гадины и российская военная техника себя зарекомендовала...

U. Orlov

Побоялась что понизят до фантастической средней 72 тысячи?))