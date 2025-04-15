Нарышкин назвал три условия для мира на Украине

Мирное решение конфликта на Украине подразумевает ее нейтральный статус, отмену дискриминационных законов и признание нынешних границ России, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

«Что касается стратегических целей России после завершения конфликта, то они остаются прежними. Условия мирного соглашения предусматривают, безусловно, безъядерный, нейтральный статус Украины, демилитаризацию и денацификацию украинского государства, отмену всех дискриминационных законов, которые были приняты после совершения государственного переворота в 2014 году», — цитирует ТАСС Нарышкина.

По его словам главы, урегулирование касается и «безусловно, признания и суверенитета и территориальных границ Российской Федерации — нынешних территориальных границ».