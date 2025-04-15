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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Лавров заявил о желании Европы поставить «полуфюрера» на Украине

Источник:
«Коммерсантъ»
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Европа хочет найти «новенького полуфюрера» и сохранить нацистский режим хотя бы на части территории Украины, заявил глава МИД России Сергей Лавров

«Все эти миротворческие схемы, которые рисуют Макроны и Стармеры, исходят из того, что это требуется, чтобы сохранить хоть кусочек земли, на которой сохранится нацистский, откровенно русофобский режим», — сказал Лавров в интервью газете «Коммерсантъ».

Он отметил, что никто в Европе про выборы на Украине «даже не заикается», несмотря на изменившуюся позицию США. По его словам, европейские лидеры могут заняться поисками «какого-то новенького полуфюрера, который будет менее зависимым от различных субстанций».

Лавров отметил, что киевский режим, говоря о возвращении к границам 1991 года, заинтересован только в землях, чтобы торговаться «подороже». «Это торгаши, у которых нет ничего святого», — сказал министр.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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Топ комментариев

mosquito__2010

интересно а командующий бундесвером вообще в курсе что такое ядерное оружие и для какой цели оно было...

mosquito__2010

что именно может "раньше полыхнуть" ? напиши конкретнее

pepelmetal

Странный бройлер, наверно думает что с ним будут воевать конвенциональным оружием

mosquito__2010

даже на элементарных вопросах сливаетесь. симптоматично.