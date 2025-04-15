Европа хочет найти «новенького полуфюрера» и сохранить нацистский режим хотя бы на части территории Украины, заявил глава МИД России Сергей Лавров

«Все эти миротворческие схемы, которые рисуют Макроны и Стармеры, исходят из того, что это требуется, чтобы сохранить хоть кусочек земли, на которой сохранится нацистский, откровенно русофобский режим», — сказал Лавров в интервью газете «Коммерсантъ».

Он отметил, что никто в Европе про выборы на Украине «даже не заикается», несмотря на изменившуюся позицию США. По его словам, европейские лидеры могут заняться поисками «какого-то новенького полуфюрера, который будет менее зависимым от различных субстанций».

Лавров отметил, что киевский режим, говоря о возвращении к границам 1991 года, заинтересован только в землях, чтобы торговаться «подороже». «Это торгаши, у которых нет ничего святого», — сказал министр.