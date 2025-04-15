НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Семилетний мальчик видел зарубленных матерью братьев и сестру в Канске

Источник:
Sibnet.ru
453 2
Осмотр места преступления в Канске, где мать подозревают в убийстве трех детей
Фото: © СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Семилетний мальчик, четвертый ребенок в семье из Канска, где мать подозревается в убийстве остальных детей с особой жестокостью, видел последствия расправы, сообщила прокуратура Красноярского края.

Женщину задержали в понедельник, 14 апреля, в Канске по подозрению в убийстве ее детей семи месяцев, четырех и восьми лет. По версии следствия, она зарубила их топором.

«Во время трагедии четвертый ребенок — семилетний мальчик — находился в школе. Вернувшись домой, он стал свидетелем последствий жестокой расправы, затем мать отвела его к своим родителям и рассказала о произошедшем», — говорится в сообщении прокуратуры.

По данным ведомства, сейчас ребенок находится у бабушки, ему оказана психологическая помощь.

Мать обвиняют по пунктам «а», «д», «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство трех малолетних, совершенное с особой жестокостью). Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы, но его женщинам не назначают.

Нездоровое поведение матери заметили незадолго до родов во время госпитализации в связи с сохранением беременности. Женщина — домохозяйка, состоит на учете у психиатра. Семья — на профилактическом учете, поскольку отец привлекался к административной ответственности за побои в отношении сына.

Также возбуждено дело по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность должностных лиц органов системы профилактики). Максимальное наказание — семь лет лишения свободы.

Еще по теме
Инспектор голыми руками остановил мотоцикл нарушителя. ВИДЕО
Искусственный интеллект вычислил телефонных мошенников
«Битцевский маньяк» намерен признаться в новых убийствах
Убивший опекуншу красноярский подросток получил 3,5 года
смотреть все
ЧП #Криминал #Красноярск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Новый участник: кто придет в «Битву сильнейших»
Путин пообещал решить самый чувствительный вопрос для россиян
Командующий бундесвером назвал дату большой войны в Европе
Евросоюз предложил Украине «готовить борщ вместе»
Обсуждение (2)
Картина дня
Лавров заявил о желании Европы поставить «полуфюрера» на Украине
Работница завода отказалась отвечать Путину на вопрос о зарплате
Определены самые надежные автомобили в России
Юг России рискует потерять до 40% урожая фруктов
О самом главном
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
На языке кошек: как понять питомца
Пять приемов расположить к себе людей
Тест на отцовство: всего два варианта
Торты, звонит, граффити: какие неправильные ударения выдают неуча
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Топ комментариев

mosquito__2010

интересно а командующий бундесвером вообще в курсе что такое ядерное оружие и для какой цели оно было...

mosquito__2010

что именно может "раньше полыхнуть" ? напиши конкретнее

pepelmetal

Странный бройлер, наверно думает что с ним будут воевать конвенциональным оружием

mosquito__2010

даже на элементарных вопросах сливаетесь. симптоматично.