Семилетний мальчик видел зарубленных матерью братьев и сестру в Канске

Семилетний мальчик, четвертый ребенок в семье из Канска, где мать подозревается в убийстве остальных детей с особой жестокостью, видел последствия расправы, сообщила прокуратура Красноярского края.

Женщину задержали в понедельник, 14 апреля, в Канске по подозрению в убийстве ее детей семи месяцев, четырех и восьми лет. По версии следствия, она зарубила их топором.

«Во время трагедии четвертый ребенок — семилетний мальчик — находился в школе. Вернувшись домой, он стал свидетелем последствий жестокой расправы, затем мать отвела его к своим родителям и рассказала о произошедшем», — говорится в сообщении прокуратуры.

По данным ведомства, сейчас ребенок находится у бабушки, ему оказана психологическая помощь.

Мать обвиняют по пунктам «а», «д», «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство трех малолетних, совершенное с особой жестокостью). Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы, но его женщинам не назначают.

Нездоровое поведение матери заметили незадолго до родов во время госпитализации в связи с сохранением беременности. Женщина — домохозяйка, состоит на учете у психиатра. Семья — на профилактическом учете, поскольку отец привлекался к административной ответственности за побои в отношении сына.

Также возбуждено дело по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность должностных лиц органов системы профилактики). Максимальное наказание — семь лет лишения свободы.