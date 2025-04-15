Понятие «цифровая валюта» внесут в Уголовный кодекс

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, предусматривающий включение понятия «цифровая валюта» в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.

Согласно инициативе, цифровая валюта будет признана имуществом для целей уголовного судопроизводства. Это позволит установить порядок ее ареста и изъятия в рамках расследований, рассказал «Известиям» источник.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев пояснил, что документ направлен на снижение рисков, связанных с использованием цифровых активов в преступной деятельности.

По его словам, специфика удаленного доступа к такой валюте требует оперативного реагирования со стороны правоохранительных органов. Процедура изъятия цифровой валюты будет проводиться с участием специалистов, что, по словам Груздева, обеспечит корректное обращение с такими активами.