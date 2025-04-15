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Лавров объяснил разницу между сделкой с США и новой ловушкой

Источник:
«Коммерсантъ»
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Глава МИД России Сергей Лавров
Глава МИД России Сергей Лавров
Фото: © МИД России

Россия понимает разницу между взаимовыгодной сделкой с США и очередной ловушкой, которая вновь может привести страну к зависимости, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы прекрасно понимаем, как выглядит взаимовыгодная сделка, которую мы никогда не отвергали, и как выглядит сделка, которая может загнать нас в очередную ловушку», — сказал глава МИД РФ в интервью газете «Коммерсантъ».

По его словам, Москва больше не может допустить, чтобы восстановление отношений снова привело к зависимости от условных запчастей, от состояния которых зависит благополучие и общее состояние страны. Он уточнил, что речь идет о военной, технологической и продовольственной безопасности России.

«Этот урок, я на 100% убежден, не будет забыт. Не зря президент России Владимир Владимирович Путин, выступая в разгар специальной военной операции, сказал, что мы извлекли уроки и больше никогда не будет так, как было до февраля 2022 года», — отметил Лавров.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

mosquito__2010

интересно а командующий бундесвером вообще в курсе что такое ядерное оружие и для какой цели оно было...

mosquito__2010

что именно может "раньше полыхнуть" ? напиши конкретнее

pepelmetal

Странный бройлер, наверно думает что с ним будут воевать конвенциональным оружием

mosquito__2010

даже на элементарных вопросах сливаетесь. симптоматично.