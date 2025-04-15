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Работница завода отказалась отвечать Путину на вопрос о зарплате

Источник:
Sibnet.ru
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Президент РФ Владимир Путин
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин в ходе открытия некоторых промышленных объектов по видеосвязи смутил работницу мебельного завода вопросом о зарплате.

После доклада главы компании «Слотекс» Вадима Осипова Путин попросил позвать к микрофону кого-нибудь из сотрудников. Одна из работниц вызвалась поговорить с президентом.

Российские лидер спросил у нее об условиях труда. «А уровень заработной платы? Сколько вам платят?» — поинтересовался Путин. Сотрудница оценила условия работы как хорошие, а на вопрос о зарплате ответила лишь: «Хватает».

«Это коммерческая тайна или вы могли бы с нами поделиться?» — уточнил Путин. «Ну, нет, но я просто не хотела бы разглашать», — смутившись ответила сотрудница. Тогда президент спросил о средней зарплате работников предприятия у главы компании.

«Средняя по компании сейчас в районе 100 тысяч рублей "брутто" (до выплаты налогов. — Прим. ред.)», — ответил Осипов.

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Политика #Россия #Деньги #Промзона
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