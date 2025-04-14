Европейский бизнес пожелал возобновить импорт газа из России

Руководители крупных европейских компаний лоббируют возобновление импорта российского газа. Речь идет о 60-70 миллиардах кубометров газа ежегодно.

Американский СПГ помог восполнить дефицит российских поставок в Европу во время энергетического кризиса 2022–2023 годов, однако после прихода к власти Дональда Трампа энергетическая зависимость ЕС от США может стать уязвимостью, пишет Reuters.

«Если на Украине будет достигнут разумный мир, мы могли бы вернуться к поставкам 60 миллиардов кубометров, возможно, 70 миллиардов кубометров в год, включая СПГ», — заявил агентству исполнительный вице-президент французской Engie Дидье Олло.

По оценкам Олло, Россия могла бы покрывать около 20–25% потребностей ЕС по сравнению с 40% до российско-украинского конфликта. Глава французской нефтяной компании TotalEnergies Патрик Пуйан также отметил, что ЕС требуется объем в 70 миллиардов кубометров российского газа.

Немецкие компании также поддерживают возвращение российского газа. Так, управляющий директор InfraLeuna Кристоф Гюнтер отметил, что химические кластеры Германии находятся в тяжелом кризисе из-за отсутствие дешевого топлива.

«Нам нужен российский газ, нам нужна дешевая энергия — независимо от того, откуда она поступает», — подчеркнул в комментарии агентству управляющий директор Leuna-Harze Клаус Пауэр.