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Страховые пенсии начнут индексировать дважды в год

Источник:
Sibnet.ru
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Россия с 2026 года перейдет на двухэтапную схему индексации страховых пенсий. С февраля их будут индексировать по уровню инфляции за предыдущий год, с апреля — по уровню роста доходов Социального фонда, сообщил премьер Михаил Мишустин, его цитирует пресс-служба кабмина.

Индексацию страховых пенсий работающих пенсионеров в России возобновили с 1 января 2025 года, она коснулась 7,5 миллиона россиян. В феврале выплаты были проиндексированы до уровня инфляции. Также этом году с апреля на 14,5% проиндексировали социальные пенсии.

На начало 2025 года в России было зарегистрировано 41,17 миллиона пенсионеров, они составляют 28,18% населения. Из них 33,38 миллиона получают страховые выплаты по старости. Социальные пенсии выплачиваются 3,47 миллиона россиян.

Для получения страховой пенсии россиянину требуется выполнить три условия: достичь установленного возраста для выхода на пенсию, иметь не менее 15 лет страхового стажа и не менее 30 пенсионных коэффициентов.

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Экономика #Деньги
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