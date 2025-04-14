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Названа причина падения Римской империи

Источник:
Geology
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Климатические изменения сыграли решающую роль в падении Римской империи, выяснили международная команда ученых. Результаты изысканий опубликованы в журнале Geology.

Исследователи обнаружили, что так называемый «малый ледниковый период поздней античности», начавшийся около 540 года нашей эры, был гораздо суровее, чем считалось ранее. Он был вызван пеплом от трех огромных извержений вулканов.

Так, ученые обнаружила на побережье Исландии геологические доказательства того, что в этот период айсберги переносили крупные каменные глыбы с Гренландии, что является признаком необычайного похолодания в Северной Атлантике.

Период похолодания длился примерно триста лет, температура по Европе упала примерно на 1–2 градуса Цельсия. Это вызвало неурожаи, рост цен на продукты, голод и эпидемии. В итоге по всей Европе начались массовые миграции народов, дестабилизировавшие Римскую империю.

Хотя формально Восточная Римская империя прекратила существование лишь в 1453 году, исследователи считают, что климатические потрясения положили начало долгому периоду ее структурного упадка.

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Топ комментариев

mosquito__2010

что именно может "раньше полыхнуть" ? напиши конкретнее

mosquito__2010

интересно а командующий бундесвером вообще в курсе что такое ядерное оружие и для какой цели оно было...

nicollaich

Американское оружие ведь самое лучшее?Кагтаг?

mosquito__2010

даже на элементарных вопросах сливаетесь. симптоматично.