Умер лауреат Нобелевской премии по литературе Марио Варгас Льоса

Лауреат Нобелевской премии по литературе перуанский писатель Марио Варгас Льоса умер в возрасте 89 лет, сообщил его сын Альваро Варгас Льоса.

«С огромным сожалением сообщаем, что наш отец Марио Варгас Льоса мирно умер сегодня в Лиме в окружении семьи», — говорится в заявлении близких писателя, опубликованном на странице в соцсети X.

Марио Варгас Льоса написал свой первый роман «Город и псы» в 1963 году, он принес ему международное признание. Своим главным произведением писатель называл исторический роман «Война конца света», вышедший в 1981 году.

Среди других значимых работ писателя — романы «Зеленый дом», «Разговор в Соборе», «История Майты», повесть «Тетушка Хулия и писака», дилогия «Похвала мачехе» и «Записки дона Ригоберто».

В 1990 году Льоса баллотировался на пост президента Перу от правоцентристской коалиции, но проиграл выборы Альберто Фухимори. После этого писатель переехал в Лондон, его опыт участия в президентской гонке послужил основой для романа «Рыба в воде».

В 2010 году Марио Варгас Льоса был удостоен Нобелевской премии по литературе «за картографию структуры власти и яркие образы сопротивления, восстания и поражения индивида».