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«Тетрис» ввел игроков в потоковое состояние психики

Источник:
Sibnet.ru
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«Тетрис» и схожие игры могут вызывать полезное для психики потоковое состояние, выяснили венгерские ученые. В этом состоянии люди полностью поглощены процессом, что в итоге позитивно влияет на психику и снижает уровень стресса.

В ходе эксперимента исследователи попросили добровольцев поиграть в «Тетрис» с различными уровнями сложности. Легкий уровень заставил людей скучать, а сложный — нервничать. Адаптивный режим, подстраивающийся под навыки игрока, создал состояние потока.

Игрокам делали электроэнцефалографию, а также проверяли частоту сердечных сокращений, насыщение крови кислородом, движения головы и рук, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом Nature.

Оказалось, что во время потокового состояния снижалась активность префронтальной коры мозга. Кроме этого, улучшалось насыщение крови кислородом. Одновременно фиксировалась наименьшая физическая активность, что означало максимальную концентрацию

Подобная вовлеченность эффективно снижала уровень стресса и успокаивала людей. Авторы открытия уверены, что полученные данные пригодятся для отслеживания психологических состояний людей в повседневной жизни.

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