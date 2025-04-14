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Человек полюбил музыку благодаря прямохождению

Источник:
Sibnet.ru
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Человеческая способность к ритму и музыке тесно связана с тем, что люди стали ходить на двух ногах, заявили ученые из Университета Эребру и Университета штата Флорида.

Передвижение на двух ногах создает ритмичные звуки шагов, они в корне отличаются от неравномерных движений приматов, перемещающихся с опорой на четыре конечности, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом Current Anthropology.

Звуки шагов при ходьбе сыграли решающую роль в развитии способности человек к восприятию ритма, в дальнейшем данная способность стала основой для появления музыки, уверены авторы исследования.

Ритмичная ходьба людей в ногу образует короткие промежутки тишины. Они были удобны для мозга первобытного человека, чтобы «отфильтровывать» посторонние шумы и легче замечать звуки потенциальной угрозы.

У людей, не чувствовавших ритма, скорее всего, было меньше шансов выжить и передать свои гены потомкам из-за более поздней реакции на угрозу. Ученые уверены, что именно так понимания ритма закрепилось в ходе эволюции.

Исследователи отметили, что обычная скорость ходьбы, которая составляет около 120 шагов в минуту, совпадает с темпом многих музыкальных произведений. При этом ритм ходьбы влияет на развитие человека еще до рождения — он активирует слух у ребенка в утробе материи.

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Наука #Наука
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