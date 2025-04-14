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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленский выступил против переговоров с Россией

Источник:
CBS
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Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS выступил против переговоров с Россией.

«Мы не можем доверять России. Дело в том, что мы не можем доверять переговорам с Россией», — сказал Зеленский.

Он отметил, что в Соединенных Штатах при администрации президента Дональда Трампа «преобладают российские нарративы». По его словам, это говорит «об огромном влиянии информационной политики России на Америку, на американскую политику и американских политиков».

Зеленский также раскритиковал вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Вэнса, который, по его мнению, якобы «оправдывает» действия России на Украине. Ранее президент Украины предложил вице-президенту США посетить Украину, но не получил ответа.

Трамп после выхода интервью Зеленского, в свою очередь, обрушился с критикой на CBS и призвал лишить передачу «60 минут» лицензии.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

mosquito__2010

что именно может "раньше полыхнуть" ? напиши конкретнее

mosquito__2010

интересно а командующий бундесвером вообще в курсе что такое ядерное оружие и для какой цели оно было...

nicollaich

Американское оружие ведь самое лучшее?Кагтаг?

nicollaich

Никак не могут успокоиться британские колонизаторы.