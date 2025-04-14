Зеленский выступил против переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS выступил против переговоров с Россией.

«Мы не можем доверять России. Дело в том, что мы не можем доверять переговорам с Россией», — сказал Зеленский.

Он отметил, что в Соединенных Штатах при администрации президента Дональда Трампа «преобладают российские нарративы». По его словам, это говорит «об огромном влиянии информационной политики России на Америку, на американскую политику и американских политиков».

Зеленский также раскритиковал вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Вэнса, который, по его мнению, якобы «оправдывает» действия России на Украине. Ранее президент Украины предложил вице-президенту США посетить Украину, но не получил ответа.

Трамп после выхода интервью Зеленского, в свою очередь, обрушился с критикой на CBS и призвал лишить передачу «60 минут» лицензии.