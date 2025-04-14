Овечкин обновил собственный рекорд

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 896-ю шайбу и обновил собственный рекорд по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

Форвард отличился на второй минуте матча с «Коламбус Блю Джекетс».

Овечкин 6 апреля забросил 895-ю шайбу в НХЛ, превзойдя рекорд канадца Уэйна Гретцки (894 гола), продержавшийся 31 год.

Российскому хоккеисту осталось забросить две шайбы, чтобы побить рекорд Горди Хоу по шайбам для игроков 39 лет и старше. В активе канадца 44 гола.

«Вашингтону» осталось еще два матча в регулярном чемпионате. Клуб уже обеспечил себе лидерство в Восточной конференции.