НАВЕРХ

Овечкин обновил собственный рекорд

Источник:
Sibnet.ru
125 0
Александр Овечкин
Фото: All-Pro Reels from District of Columbia, USA / CC BY-SA 2.0

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 896-ю шайбу и обновил собственный рекорд по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

Форвард отличился на второй минуте матча с «Коламбус Блю Джекетс».

Овечкин 6 апреля забросил 895-ю шайбу в НХЛ, превзойдя рекорд канадца Уэйна Гретцки (894 гола), продержавшийся 31 год.

Российскому хоккеисту осталось забросить две шайбы, чтобы побить рекорд Горди Хоу по шайбам для игроков 39 лет и старше. В активе канадца 44 гола.

«Вашингтону» осталось еще два матча в регулярном чемпионате. Клуб уже обеспечил себе лидерство в Восточной конференции.

Еще по теме
«Вашингтон» без Овечкина проиграл с разгромным счетом
Овечкин пропустит следующий матч НХЛ
НХЛ убрала слово «русские» из речи Овечкина
«Сибирь» проиграла «Салавату Юлаеву» седьмой матч плей-офф
смотреть все
Спорт #Хоккей
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Истории
info.sibnet.ru
Как Иван совмещал все любимое сразу
09.07.2024 11:23
Кубок чемпионата Европы по футболу - 2024
Евро-2024: группы, прогнозы и где смотреть матчи
13.06.2024 20:32
info.sibnet.ru
Ешь, молись, шнуруй: странные приметы фигуристов
17.03.2019 08:48
Хоккейная школа
Попасть в КХЛ: как работает хоккейная школа «Сибирь»
13.09.2023 08:54
Вокруг спорта
Полумарафон имени Александра Раевича в Новосибирске
Обнаружено пугающее последствие марафонского бега
30.03.2025 08:13
Бегун
Раскрыт главный мотив, побуждающий людей к тренировкам
16.03.2025 18:49
Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев
Умер трехкратный олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев
03.03.2025 09:22
Река Потомак, куда упал самолет Bombardier CRJ700 после столкновения с вертолетом
Найдено тело погибшего в авиакатастрофе фигуриста Наумова
02.02.2025 13:55
Девушка дня
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
info.sibnet.ru
Ивана Кнолль: самая сексуальная болельщица ЧМ-2022
06.12.2022 21:00
Обсуждение (0)
Картина дня
Трамп назвал конфликт на Украине «войной Байдена»
МИД заявил о готовности восстановить дипотношения с Грузией
Депутаты Госдумы призвали к запрету коллекторов
Овечкин обновил собственный рекорд
О самом главном
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
На языке кошек: как понять питомца
Пять приемов расположить к себе людей
Тест на отцовство: всего два варианта
Торты, звонит, граффити: какие неправильные ударения выдают неуча
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самое обсуждаемое
26
Описан среднестатистический алкоголик в России
22
Путин пообещал решить самый чувствительный вопрос для россиян
21
Карлсон заявил, что США проиграли в конфликте на Украине
19
Медведев посоветовал Трампу покарать его истинных врагов в Киеве
18
НХЛ убрала слово «русские» из речи Овечкина