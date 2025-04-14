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Трамп назвал конфликт на Украине «войной Байдена»

Источник:
ТАСС
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Президент США Дональд Трамп напомнил, что кризис на Украине является войной предыдущего главы вашингтонской администрации Джо Байдена, а он лишь хочет остановить ее.

«Это война Байдена. Это не моя война. Я здесь очень недолго. Это война, которая была при Байдене», — приводит ТАСС слова Трампа, сказанные им во время общения с журналистами пресс-пула Белого дома.

Он отметил, что просто пытается остановить вооруженный конфликт на Украине, «чтобы спасти много жизней».

«Байден дал миллиарды и миллиарды долларов. Он не должен был позволить это. Если бы у него были хоть какие-то мозги, которых у него не было и нет, и теперь это доказано, он бы не допустил этого», — заключил Трамп.


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Топ комментариев

mosquito__2010

что именно может "раньше полыхнуть" ? напиши конкретнее

mosquito__2010

интересно а командующий бундесвером вообще в курсе что такое ядерное оружие и для какой цели оно было...

nicollaich

Американское оружие ведь самое лучшее?Кагтаг?

nicollaich

Никак не могут успокоиться британские колонизаторы.