Трамп назвал конфликт на Украине «войной Байдена»

Президент США Дональд Трамп напомнил, что кризис на Украине является войной предыдущего главы вашингтонской администрации Джо Байдена, а он лишь хочет остановить ее.

«Это война Байдена. Это не моя война. Я здесь очень недолго. Это война, которая была при Байдене», — приводит ТАСС слова Трампа, сказанные им во время общения с журналистами пресс-пула Белого дома.

Он отметил, что просто пытается остановить вооруженный конфликт на Украине, «чтобы спасти много жизней».

«Байден дал миллиарды и миллиарды долларов. Он не должен был позволить это. Если бы у него были хоть какие-то мозги, которых у него не было и нет, и теперь это доказано, он бы не допустил этого», — заключил Трамп.