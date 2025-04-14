Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с главой комитета по соцполитике Ярославом Ниловым внесут законопроект, запрещающий деятельность коллекторов в России.

«Законопроектом предлагается установить запрет на уступку кредитором третьим лицам прав (требований) по договору потребительского кредита (займа)», — приводит РИА Новости пояснительную записку к документу.

Законопроект предлагает предоставить заемщику право в течение десяти дней со дня заключения такого договора обратиться к кредитору с требованием о запрете привлечения третьих лиц к деятельности по возврату просроченной задолженности.

В документе отмечается, что кредитные организации могут самостоятельно заниматься взысканием просроченной задолженности, оставаясь в рамках правового поля.

«Это могут быть звонки с напоминанием о долге, решение о реструктуризации и частичном погашении долга, продление кредитного договора. Часто кредитные организации обращаются в суд либо продают долг коллекторским агентствам», — уточняется в пояснительной записке.