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Россия и Украина в Анкаре проведут переговоры по Черному морю

Источник:
CNN
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Переговоры Москвы и Киева по безопасности судоходства в Черном море пройдут 15-16 апреля в Анкаре, сообщил телеканал CNN со ссылкой на Минобороны Турции.

В штабе ВМС Турции в Анкаре 15-16 апреля пройдут переговоры представителей России и Украины по безопасности в Черном море, рассказали каналу источники в турецком военном ведомстве.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил накануне с главой МИД Турции Хаканом Фиданом ситуацию в Черном море и Закавказье, а также график предстоящих двусторонних контактов.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговори и договорились начать обсуждение по введению режима «прекращения огня в Черном море».

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Политика #Мир #Военная политика
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