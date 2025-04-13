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Кремль счел визит Уиткоффа шагом ко встрече Путина и Трампа

Источник:
Sibnet.ru
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Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом
Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом
Фото: © пресс-служба Кремля

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится, но в соответствующее время, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Переговоры Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа стали дополнительным шагом в сторону личной встречи лидеров России и США, сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Встреча эта состоится. И президенты высказывали свою политическую волю к тому, что она должна состояться, в том числе делали это публично. Но состоится в соответствующее время, к ней нужно подготовиться», — отметил Песков.

По его словам, «челночные» визиты Уиткоффа и Кирилла Дмитриева в Россию и США — «надежный канал» доведения позиции сторон до президентов, который позволяет судить о реальном положении переговоров.


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Топ комментариев

nicollaich

Никак не могут успокоиться британские колонизаторы.

c2h5oh76

вот ты, точно не имеешь отношения к Русским, так что ходи мимо, пинай перекати-поле и кизяки в монгольских...

nicollaich

Американское оружие ведь самое лучшее?Кагтаг?

Н. Рожнов 1983

Это суицид F-16 пожил пора уже покойся с миром.