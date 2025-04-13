Кремль счел визит Уиткоффа шагом ко встрече Путина и Трампа

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится, но в соответствующее время, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Переговоры Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа стали дополнительным шагом в сторону личной встречи лидеров России и США, сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Встреча эта состоится. И президенты высказывали свою политическую волю к тому, что она должна состояться, в том числе делали это публично. Но состоится в соответствующее время, к ней нужно подготовиться», — отметил Песков.

По его словам, «челночные» визиты Уиткоффа и Кирилла Дмитриева в Россию и США — «надежный канал» доведения позиции сторон до президентов, который позволяет судить о реальном положении переговоров.