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Описан среднестатистический алкоголик в России

Источник:
РИА Новости
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Среднестатистический алкоголик в России — это безработный мужчина в возрасте, проживающий в селе, рассказала доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

Доцент провела анализ данных Росстата, собранных в 2024 году среди 60 тысяч домохозяйств, и составила портрет среднестатистического алкоголика в России. Это мужчина в возрасте 55-59 лет, проживающий в крупном селе и занимающийся неквалифицированным трудом или вовсе не имеющий работы, рассказала РИА Новости Лебединская.

Она отметила, что к злоупотребляющим алкоголем относятся те, кто употребляет его практически каждый день. Данные Росстата показывают, что 54,3% россиян пьют алкоголь хотя бы раз в несколько месяцев, 1% из них – ежедневно. Чаще всего такие люди проживают в сельских населенных пунктах с численностью 1-5 тыс. человек.

Лебединская отметили снижение потребления алкоголя среди молодого поколения. Портрет трезвенника – это молодой человек 25-29 лет, занимающийся легким трудом и проживающий в среднем городе.

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Топ комментариев

nicollaich

Никак не могут успокоиться британские колонизаторы.

c2h5oh76

вот ты, точно не имеешь отношения к Русским, так что ходи мимо, пинай перекати-поле и кизяки в монгольских...

nicollaich

Американское оружие ведь самое лучшее?Кагтаг?

Н. Рожнов 1983

Это суицид F-16 пожил пора уже покойся с миром.