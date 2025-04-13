Описан среднестатистический алкоголик в России

Среднестатистический алкоголик в России — это безработный мужчина в возрасте, проживающий в селе, рассказала доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

Доцент провела анализ данных Росстата, собранных в 2024 году среди 60 тысяч домохозяйств, и составила портрет среднестатистического алкоголика в России. Это мужчина в возрасте 55-59 лет, проживающий в крупном селе и занимающийся неквалифицированным трудом или вовсе не имеющий работы, рассказала РИА Новости Лебединская.

Она отметила, что к злоупотребляющим алкоголем относятся те, кто употребляет его практически каждый день. Данные Росстата показывают, что 54,3% россиян пьют алкоголь хотя бы раз в несколько месяцев, 1% из них – ежедневно. Чаще всего такие люди проживают в сельских населенных пунктах с численностью 1-5 тыс. человек.

Лебединская отметили снижение потребления алкоголя среди молодого поколения. Портрет трезвенника – это молодой человек 25-29 лет, занимающийся легким трудом и проживающий в среднем городе.