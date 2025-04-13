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Командующий бундесвером назвал дату большой войны в Европе

Источник:
РИА Новости
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Генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер
Генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер
Фото: © bundeswehr.de

Вооруженные силы Германии должны быть полностью готовыми к участию в потенциальном конфликте к 2029 году, считает генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер.

«Наша цель — 2029 год, к этому времени мы должны быть в состоянии полной боеготовности», — приводит РИА Новости заявление Бройера. По его словам, в этот год Россия якобы может напасть на какую-либо из стран НАТО.

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Бройер отметил, что Германия готова обучить дополнительно около 100 тысяч солдат в качестве резервистов к концу 2020-х годов. Необходимую общую численность немецких войск генинспектор оценил в 460 тысяч человек, из которых действующие войска должны быть представлены 200 тысячами человек.

Ранее президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.

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cre

Опять только планы на будущее.

corrector

Решить вопрос с жильем по справедливости при капиталистическом устройстве общества невозможно, тут...

Alex B 69

Ух ты, старичок Мутко всплыл... 😀 Давно о нем не было слышно. Потешный был персонаж, герой анекдотов.....

Гаврило Принцип

"Польша - гиена Европы".И ничего не меняется.