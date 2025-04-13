Морально вредные игрушки начнут маркировать в России

Госдума и Роскачество предложили маркировать игрушки, не прошедшие социально-психологическую экспертизу в соответствии с новым национальным стандартом.

Маркировка игрушек поможет сделать выбор как родителям, так и розничным сетям, которые занимаются реализацией детских товаров, рассказала «Известиям» эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», директор АНО «Мама в праве» Виктория Рашина.

Подготовленный в Роскачестве новый национальный стандарт маркировки игрушек предусматривает особые социально-психологические критерии, которым должны будут соответствовать игрушки.

Перечень устанавливает, что детские игрушки не должны изображать сцены жестокости и насилия, а также побуждать детей к совершению антиобщественных действий. Игрушки также не должны вызывать у детей страх или панику.

Маркировка новых игрушек системой «Честный знак» вступит в силу с 1 июня 2025 года.