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Подросток по указанию с Украины поджег торговый центр в Подмосковье

Источник:
ТАСС
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Подросток по указанию мошенников с Украины поджег торговый центр «Элизиум» в подмосковном Нахабине, сообщили в правоохранительных органах.

В торговом центре «Элизиум» в Нахабине вспыхнул пожар в районе отделения банка и магазина одежды, рассказали ТАСС в оперативных службах.

«На месте пожара задержан 13-летний подросток, подозреваемый в поджоге. Предварительно, он действовал по указанию мошенников с Украины», — уточнили в правоохранительных органах.

Открытое горение ликвидировано на 100 квадратных метрах. Жертв удалось избежать благодаря автоматическим системам оповещения и пожаротушения.

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Топ комментариев

cre

Опять только планы на будущее.

corrector

Решить вопрос с жильем по справедливости при капиталистическом устройстве общества невозможно, тут...

Alex B 69

Ух ты, старичок Мутко всплыл... 😀 Давно о нем не было слышно. Потешный был персонаж, герой анекдотов.....

Гаврило Принцип

"Польша - гиена Европы".И ничего не меняется.