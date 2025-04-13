Подросток по указанию с Украины поджег торговый центр в Подмосковье

Подросток по указанию мошенников с Украины поджег торговый центр «Элизиум» в подмосковном Нахабине, сообщили в правоохранительных органах.

В торговом центре «Элизиум» в Нахабине вспыхнул пожар в районе отделения банка и магазина одежды, рассказали ТАСС в оперативных службах.

«На месте пожара задержан 13-летний подросток, подозреваемый в поджоге. Предварительно, он действовал по указанию мошенников с Украины», — уточнили в правоохранительных органах.

Открытое горение ликвидировано на 100 квадратных метрах. Жертв удалось избежать благодаря автоматическим системам оповещения и пожаротушения.