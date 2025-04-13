Лавров указал на шизофренические заявления Зеленского

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на Антальском дипломатическом форуме заявил, что заявления Владимира Зеленского об иностранных военных на Украине являются шизофреническими.

«Украинцы и такие люди, как Макрон, Стармер и Урсула фон дер Ляйен сейчас говорят, что Украина за и Россия против прекращения огня. Но они теряют из виду, я думаю специально, нюансы, как назвал их Путин — НАТО и территории. Потому что именно в контексте этих аспектов американское предложение [о 30-дневном прекращении огня] было выдвинуто», — цитирует ТАСС Лаврова.

По его словам, «сразу же после того, как это было объявлено американцами, администрация Зеленского сказала, что "НАТО — это не ваше дело, мы не будем обсуждать территории, нам нужно оружие и еще раз оружие"».

«И это все было во время обсуждения так называемой миротворческой операции. Зеленский сказал, что им не нужны миротворцы, им нужны бойцы. Шизофрения этих взаимоисключающих заявлений очевидна», — отметил Лавров.