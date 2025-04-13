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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трамп заявил о позитивных результатах на переговорах по Украине

Источник:
РИА Новости
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Президент США Дональд Трамп заявил прогресс в урегулировании конфликта на Украине есть и все, по его мнению, идет хорошо.

«Посмотрим, что будет, но я думаю, что все идет хорошо», — приводит РИА Новости слова Трампа, сказанные им журналистам пресс-пула Белого дома.

Президент США заверил, что «довольно скоро» ожидаются новости по данному вопросу. «Есть момент, когда вам нужно либо доказать делом, либо заткнуться», — подчеркнул Трамп.

Ранее Россию посетил спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф. Он встретился с президентом России Владимиром Путиным. Их переговоры длились 4,5 часа.

Как сообщили пресс-службы Кремля, темой встречи Путина и Уиткоффа были аспекты украинского урегулирования. При этом пресс--секретарь президента Дмитрий Песков призвал не ждать прорывных результатов по итогам визита Уиткоффа в Петербург.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир #Военная политика
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cre

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