Трамп заявил о позитивных результатах на переговорах по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил прогресс в урегулировании конфликта на Украине есть и все, по его мнению, идет хорошо.

«Посмотрим, что будет, но я думаю, что все идет хорошо», — приводит РИА Новости слова Трампа, сказанные им журналистам пресс-пула Белого дома.

Президент США заверил, что «довольно скоро» ожидаются новости по данному вопросу. «Есть момент, когда вам нужно либо доказать делом, либо заткнуться», — подчеркнул Трамп.

Ранее Россию посетил спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф. Он встретился с президентом России Владимиром Путиным. Их переговоры длились 4,5 часа.

Как сообщили пресс-службы Кремля, темой встречи Путина и Уиткоффа были аспекты украинского урегулирования. При этом пресс--секретарь президента Дмитрий Песков призвал не ждать прорывных результатов по итогам визита Уиткоффа в Петербург.