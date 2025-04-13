«Вашингтон» без Овечкина проиграл с разгромным счетом

Российский хоккеист Александр Овечкин
Фото: Екатерина Лаут / CC BY-SA 3.0
Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» потерпел разгромное
поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ)
против «Коламбус Блю Джекетс».
Встреча, которая состоялась в Коламбусе, завершилась со
счетом 7:0 в пользу хозяев площадки. Последний «Вашингтон Кэпиталз» раз проигрывал
с разницей в семь шайб 13 декабря 2010 года в игре регулярного чемпионата с «Нью-Йорк
Рейнджерс».
В матче с «Коламбусом» не принял участия рекордсмен по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ российский нападающий Александр Овечкин. 39-летнему россиянину, который с 895 голами в карьере в чемпионатах НХЛ является лучшим снайпером в истории лиги, был предоставлен отдых.