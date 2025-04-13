«Вашингтон» без Овечкина проиграл с разгромным счетом

Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» потерпел разгромное поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Коламбус Блю Джекетс».

Встреча, которая состоялась в Коламбусе, завершилась со счетом 7:0 в пользу хозяев площадки. Последний «Вашингтон Кэпиталз» раз проигрывал с разницей в семь шайб 13 декабря 2010 года в игре регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Рейнджерс».

В матче с «Коламбусом» не принял участия рекордсмен по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ российский нападающий Александр Овечкин. 39-летнему россиянину, который с 895 голами в карьере в чемпионатах НХЛ является лучшим снайпером в истории лиги, был предоставлен отдых.

Кто станет новым «Овечкиным»?