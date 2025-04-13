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«Вашингтон» без Овечкина проиграл с разгромным счетом

Источник:
Sibnet.ru
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Российский хоккеист Александр Овечкин
Российский хоккеист Александр Овечкин
Фото: Екатерина Лаут / CC BY-SA 3.0

Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» потерпел разгромное поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Коламбус Блю Джекетс».

Встреча, которая состоялась в Коламбусе, завершилась со счетом 7:0 в пользу хозяев площадки. Последний «Вашингтон Кэпиталз» раз проигрывал с разницей в семь шайб 13 декабря 2010 года в игре регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Рейнджерс».

В матче с «Коламбусом» не принял участия рекордсмен по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ российский нападающий Александр Овечкин. 39-летнему россиянину, который с 895 голами в карьере в чемпионатах НХЛ является лучшим снайпером в истории лиги, был предоставлен отдых.

Кто станет новым «Овечкиным»? 

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Спорт #Хоккей
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cre

Опять только планы на будущее.

corrector

Решить вопрос с жильем по справедливости при капиталистическом устройстве общества невозможно, тут...

Alex B 69

Ух ты, старичок Мутко всплыл... 😀 Давно о нем не было слышно. Потешный был персонаж, герой анекдотов.....

Гаврило Принцип

"Польша - гиена Европы".И ничего не меняется.