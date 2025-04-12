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Овечкин пропустит следующий матч НХЛ

Источник:
Sibnet.ru
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Капитан клуба НХЛ «Вашингтон» Александр Овечкин пропустит матч регулярного чемпионата против «Коламбуса», сообщил в соцсетях главный тренер команды Спенсер Карбери.

Он уточнил, что пропуск предстоящего матча связан с усталостью Овечкина, а не с травмой. Тренерский штаб «Вашингтона» решил предоставить отдых российскому хоккеисту.

«Вашингтон» сыграет с «Коламбусом» 12 апреля. Овечкин 6 апреля забросил шайбу во встрече «столичных» с «Айлендерс» в Нью-Йорке. Эта шайба стала 895-й для россиянина в регулярных чемпионатах НХЛ.

Овечкин превзошел «вечное» достижение Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. На счету канадца 894 гола.

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corrector

С пенсионным возрастом уже решили, теперь тут "решат"

колобок11

Он же до 2010 года уже всем жильём обеспечил)

mosquito__2010

в чём секрет твоей вот этой всеобъемлющей убогости ? расскажи пожалуйста свою историю успеха

cre

Опять только планы на будущее.