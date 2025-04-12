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Российские подлодки «Палтус» напугали НАТО

Источник:
Sibnet.ru
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Российские подлодки серии «Палтус» вызвали серьезное беспокойство стран НАТО. Эти субмарины обладают низкой акустической сигнатурой и высокоточными ракетами «Калибр».

Подлодки заслужили неофициальное прозвище «черные дыры» благодаря своей малозаметности, при этом они выполняют не только противокорабельные и противолодочные задачи, но и собирают разведывательные данные, пишет издание 19fortyfive.

На вооружении субмарин серии «Палтус» стоит высокоточная крылатая ракета «Калибр», высокие возможности которой уже подтвердил конфликт на Украине. «Калибры» способны поражать цели на расстоянии до 2,5 тысячи километров.

Лодки проекта 877 «Палтус» являются самыми малошумными российскими подлодками. При этом разработчики изначально заложили в проект большие возможности для последующих модернизаций.

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corrector

С пенсионным возрастом уже решили, теперь тут "решат"

колобок11

Он же до 2010 года уже всем жильём обеспечил)

mosquito__2010

в чём секрет твоей вот этой всеобъемлющей убогости ? расскажи пожалуйста свою историю успеха

cre

Опять только планы на будущее.