Раскрыты детали посмертной охоты на Гитлера

Агенты ЦРУ еще десять лет после смерти лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера вели за ним охоту, следует из рассекреченных документов спецслужбы.

Сотрудники разведывательного управления подозревали, что Гитлер мог укрыться в Южной Америке под вымышленным именем, несмотря на свидетельства о его смерти в берлинском бункере в 1945 году, пишет газета New York Post.

Так, в октябре 1945 года военное ведомство Соединенных Штатов сообщило ФБР, что Гитлер может находиться в секретном убежище в Аргентине. ЦРУ проверяло данную информацию, однако не смогло найти подтверждений.

Еще один документ, датированный октябрем 1955 года, рассказывает об агенте американской спецслужбы, который получил информацию о местонахождении Гитлера от бывшего солдата СС, перебравшегося в Латинскую Америку.

Тот утверждал, что Гитлер инсценировал свою смерть, тайно переехал в Колумбию, а в январе 1955 года отправился в Аргентину. Предположительно, выживший Гитлер носил имя Адольф Шриттельмайор.