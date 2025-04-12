НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Раскрыты детали посмертной охоты на Гитлера

Источник:
Sibnet.ru
385 0

Агенты ЦРУ еще десять лет после смерти лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера вели за ним охоту, следует из рассекреченных документов спецслужбы.

Сотрудники разведывательного управления подозревали, что Гитлер мог укрыться в Южной Америке под вымышленным именем, несмотря на свидетельства о его смерти в берлинском бункере в 1945 году, пишет газета New York Post.

Так, в октябре 1945 года военное ведомство Соединенных Штатов сообщило ФБР, что Гитлер может находиться в секретном убежище в Аргентине. ЦРУ проверяло данную информацию, однако не смогло найти подтверждений.

Еще один документ, датированный октябрем 1955 года, рассказывает об агенте американской спецслужбы, который получил информацию о местонахождении Гитлера от бывшего солдата СС, перебравшегося в Латинскую Америку.

Тот утверждал, что Гитлер инсценировал свою смерть, тайно переехал в Колумбию, а в январе 1955 года отправился в Аргентину. Предположительно, выживший Гитлер носил имя Адольф Шриттельмайор.

Еще по теме
Кладоискатель нашел уникальную древнеримскую монету
Пропавшую в 1941 году подлодку «Малютка» нашли в заливе Петра Великого
Захарова обвинила посла Канады в «издевательском перформансе»
Подсчитан ущерб российских регионов от действий нацистов
смотреть все
Жизнь #История
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Премьер Грузии назвал виновника продолжения конфликта на Украине
Новый участник: кто придет в «Битву сильнейших»
Раскрыто местоположение главного штаба Запада против России
Путин пообещал решить самый чувствительный вопрос для россиян
Обсуждение (0)
Картина дня
США принудят Украину к миру ради полезных ископаемых
Украина потеряла в бою еще один F-16
Российские подлодки «Палтус» напугали НАТО
Раскрыты детали посмертной охоты на Гитлера
О самом главном
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
На языке кошек: как понять питомца
Пять приемов расположить к себе людей
Тест на отцовство: всего два варианта
Торты, звонит, граффити: какие неправильные ударения выдают неуча
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самое обсуждаемое
32
Премьер Грузии назвал виновника продолжения конфликта на Украине
32
Лавров сообщил, что Европа вновь «окрысилась» на Россию
29
Раскрыто местоположение главного штаба Запада против России
22
Путин пообещал решить самый чувствительный вопрос для россиян
21
Карлсон заявил, что США проиграли в конфликте на Украине