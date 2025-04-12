Загадочный метеорит упал в Челябинской области

Таинственный метеорит упал в марте на территории Челябинской области, исследователи пока не могут найти его, сообщил член комитета РАН по метеоритам Виктор Гроховский на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС.

Падение болида зафиксировала любительская сеть наблюдения, которой руководит Илья Янковский в Ирбите. Тремя камерами метеорит был зафиксирован в Челябинской области, в Ирбите и в Курганской области, уточнил Гроховский.

Расчеты показали предположительное место приземления небесного тела — Красноармейский район. Однако первые экспедиции оказались безрезультатными. Теперь готовится еще одна масштабная экспедиция во второй половине апреля.

Гроховский подчеркнул, что Челябинская область «притягивает» небесные тела. Известно о метеорите, обнаруженном в 1949 году в Кунашакском районе. Весь мир также наблюдал за падением Челябинского метеорита в 2013 году.

Поиска «потерявшегося» в Челябинской области метеорита будут вести ученые Уральского федерального университета. Они также занимаются моделированием процессов, которые происходят с метеоритами при падении на Землю.