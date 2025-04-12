Обнаружены доказательства ядерной войны на Марсе

Древняя марсианская цивилизация была уничтожена в ходе ядерной войны, заявил профессор Гарвардского университета Джон Бранденбург.

В пользу своей необычной теории ученый привел сразу несколько доказательств. В частности, последствиями атомных взрывов Бранденбург объяснил природу красного цветы поверхности Марса, пишет Daily Mail.

Еще одним доказательством можно считать аномальную концентрацию ксенона-129 в атмосфере Марса, а также урана и тория на его поверхности. Известно, что ксенон-129 выделяется в процессе ядерного синтеза.

По оценке Бранденбурга, выявленная на Марсе изотопная сигнатура эквивалентна сигнатуре детонации мощных термоядерных боеголовок. При этом изотопное соотношение ксенона-129 одинаково во всей Солнечной системе, исключением является только Красная планета.

Впрочем, другие ученые скептически оценивают теорию ядерной войны на Марсе. Исследователи объясняют повышенную концентрацию изотопов на Марсе метеорной бомбардировкой с последующим выделением газа.