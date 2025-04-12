НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Обнаружены доказательства ядерной войны на Марсе

Источник:
Sibnet.ru
377 0

Древняя марсианская цивилизация была уничтожена в ходе ядерной войны, заявил профессор Гарвардского университета Джон Бранденбург.

В пользу своей необычной теории ученый привел сразу несколько доказательств. В частности, последствиями атомных взрывов Бранденбург объяснил природу красного цветы поверхности Марса, пишет Daily Mail.

Еще одним доказательством можно считать аномальную концентрацию ксенона-129 в атмосфере Марса, а также урана и тория на его поверхности. Известно, что ксенон-129 выделяется в процессе ядерного синтеза.

По оценке Бранденбурга, выявленная на Марсе изотопная сигнатура эквивалентна сигнатуре детонации мощных термоядерных боеголовок. При этом изотопное соотношение ксенона-129 одинаково во всей Солнечной системе, исключением является только Красная планета.

Впрочем, другие ученые скептически оценивают теорию ядерной войны на Марсе. Исследователи объясняют повышенную концентрацию изотопов на Марсе метеорной бомбардировкой с последующим выделением газа.

Тема: Человек и космос
Россия разработала проект атомной электростанции на Луне
Схватку «пылевых дьяволов» засняли на Марсе. ВИДЕО
Ученые заподозрили заселение Луны микробами
Китай создаст принтер для строительства лунных баз
смотреть все
Наука #Наука #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Премьер Грузии назвал виновника продолжения конфликта на Украине
Раскрыто местоположение главного штаба Запада против России
Новый участник: кто придет в «Битву сильнейших»
Путин пообещал решить самый чувствительный вопрос для россиян
Обсуждение (0)
Картина дня
США принудят Украину к миру ради полезных ископаемых
Украина потеряла в бою еще один F-16
Трамп прошел тест на умственные способности
Ретейлеры в России начали снижать цены
Мультимедиа
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самое обсуждаемое
32
Премьер Грузии назвал виновника продолжения конфликта на Украине
32
Лавров сообщил, что Европа вновь «окрысилась» на Россию
29
Раскрыто местоположение главного штаба Запада против России
22
Путин пообещал решить самый чувствительный вопрос для россиян
21
Карлсон заявил, что США проиграли в конфликте на Украине