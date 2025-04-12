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Ретейлеры в России начали снижать цены

Источник:
Sibnet.ru
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Ретейлеры в России начали снижать цены на товары в связи с укреплением курса рубля. В частности, динамика зафиксирована на маркетплейсах.

«Wildberries фиксирует статистически значимое снижение цен на смартфоны китайских брендов, при этом в натуральном выражении их продажи за последние недели выросли почти на треть», — сообщила пресс-служба маркетплейса в ответ на запрос ТАСС.

В сообщении отмечается, что ценообразование на площадке определяет исключительно продавец. При этом наибольшее влияние колебание курсов валют, как правило, оказывает на электронику.

Кроме этого, что на официальном сайте московского ЦУМ на днях появилось уведомление о снижении цен на 12%. Из оповещения следует, что цены снижаются в связи с укреплением курса рубля.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов в беседе с ТАСС пояснил, что изменение стоимости товаров, как правило, носит отложенный характер и не происходит сразу после изменения курса валют.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов добавил, что в сегментах бытовой техники и электроники изменение курса может отражаться с задержкой до полугода, а быстрее всего на укрепление курса реагируют скоропортящиеся товары.

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Топ комментариев

corrector

С пенсионным возрастом уже решили, теперь тут "решат"

колобок11

Он же до 2010 года уже всем жильём обеспечил)

mosquito__2010

в чём секрет твоей вот этой всеобъемлющей убогости ? расскажи пожалуйста свою историю успеха

cre

Опять только планы на будущее.