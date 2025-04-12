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США принудят Украину к миру ради полезных ископаемых

Источник:
Sibnet.ru
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Администрации президента США Дональда Трампа будет трудно организовать добычу полезных ископаемых на Украине в условиях боевых действий, поэтому она может пойти на принуждение киевского режима к миру с Россией, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Чиновник в интервью ТАСС предположил, что команда Трампа до последнего будет «давить» на президента Украины Владимира Зеленского с тем, чтобы заключить между Вашингтоном и Киевом «колониальный договор» о контроле над полезными ископаемыми республики.

«Эксплуатировать недра на воюющей территории довольно затруднительно, поэтому бонусом здесь может стать серьезная попытка принуждения Киева к миру», — подчеркнул Сальдо.

Подписание соглашения о полезных ископаемых было сорвано 28 февраля после перепалки Зеленского с Трампом на встрече в Белом доме. 27 марта в Киеве сообщили, что получили от Вашингтона новую версию документа, сейчас идет его согласование.

Новый проект обязывает Киев компенсировать помощь объемом свыше 120 миллиардов долларов. США также получат контроль над создаваемым для восстановления Украины инвестиционным фондом.

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Политика #Мир
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