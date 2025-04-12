Стоимость золота обновила исторический максимум

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в июне 2025 года достигала рекордных 3255 долларов за тройскую унцию, следует из данных нью-йоркской биржи Comex. Это исторический рекорд.

Привлекательность золота для инвесторов повысили опасения насчет влияния пошлин США на мировую экономику, пишет Bloomberg. После объявления президента США Дональда Трампа о введении тарифов на товары из 185 стран началось резкое падение акций по всему миру.

Аналитики прогнозируют, что в дальнейшем золото подорожает до 3,5 тысячи долларов за унцию за счет высокого спроса.

При этом котировки золота повышаются на фоне разнонаправленной динамики цен других благородных металлов. Так, стоимость серебра снизилась на 0,7%, до отметки 33,9 доллара за унцию.

Котировки платины выросли за неделю 2%, до 995,7 доллара за унцию, палладий прибавил в цене 3,3%, его котировки поднялись до 984,6 доллара за унцию.