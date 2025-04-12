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Российские пилоты увидели НЛО

Источник:
Sibnet.ru
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Российские пилоты увидели неопознанный летающий объект во время выполнения рейса Ижевск — Москва, пишет телеграм-канал Aviaincident.

Инцидент был зафиксирован в 61 километре к юго-востоку от Владимира, отмечается в сообщении. По словам членов экипажа самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия», объект находился на 20 километров выше высоты полета.

НЛО напоминал белый шар-зонд и летел слева по курсу полета. Пилот самолета RRJ-95, совершавшего рейс номер SDM6886, доложил о появлении неопознанного объекта диспетчерам, информацию также передали силам противовоздушной обороны.

Инцидент никак не повлиял на полет — авиалайнер продолжил движение и благополучно приземлился в аэропорту назначения.

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