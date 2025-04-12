Трамп прошел тест на умственные способности

Президент США Дональд Трамп прошел ежегодное медицинское обследование длительностью более четырех часов.

«Я прошел когнитивный тест и не знаю, что вам сказать, кроме того, что я ответил правильно на все вопросы», — сказал он журналистам на борту Air Force One.

Президент США пошутил, что прошел проверку, так как хотел «немного отличаться от Байдена», уточнив при этом, что врачи дали ему советы по поводу здоровья, а полный отчет будет опубликован в воскресенье.

Трампу в июне исполнится 79 лет. Президент США ранее рассказывал, что никогда не пил алкоголь и не курил табак, однако очень любит жирную пищу.