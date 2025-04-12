Британия заявила о «критическом моменте» для Украины

Украина находится в «критическом моменте» в рамках продолжающегося конфликта, заявил министр обороны Великобритании Джон Хили.

«2025 год — критический год для войны в Украине, и это критический момент», — передает слова министра газета The Independent.

В ходе заседания контактной группы по обороне Украины в Брюсселе Хили обратился к собравшимся с призывом усилить поддержку Киева.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила о провале встречи «коалиции желающих» по Украине. Она призналась, что страны, входящие в данную «коалицию», имеют разные мнения по вопросу урегулирования украинского конфликта.