Представлен новый браузер для ОС «Аврора»

«Открытая мобильная платформа» представила новый браузер для операционной системы «Аврора» на базе движка Chromium, сообщила пресс-служба компании.

«Аврора Браузер» уже доступен пользователям через национальный магазин приложений RuStore. Разработчики пояснили, что обозреватель пришел на смену браузеру, основанному на движке Gecko.

Новый браузер сохранил практически весь функционал — в ней есть история, можно делать закладки, открывать разные вкладки и использовать приватный режим. Дизайн приложения был разработан с нуля в едином стиле с операционной системой.

Отмечается, что в нем полностью отсутствует сбор телеметрии и передача данных о пользователе на любые серверы. Это означает, что браузер не собирает никакие данные о пользователе. Обновляется браузер через магазин RuStore.

Он также получил поддержку геолокации и отечественной криптографии, которая позволяет пользователям безопасно открывать «Госуслуги» и другие государственные порталы. Есть и поддержка видеоконференцсвязи.

«Аврора» — российская мобильная операционная система, включающая проекты с открытым исходным кодом и компоненты с закрытым исходным кодом. Разработкой ОС занимается компания «Открытая мобильная платформа», принадлежащая Ростелекому.