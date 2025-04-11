Йеменские хуситы атаковали американский авианосец Harry Truman, который находится в северной части Красного моря, сообщил представитель группировки Яхья Сариа в телеграм-канале.

«Нанесение ударов по авианосцу Harry Truman и военным кораблям противника осуществлялось с использованием ряда крылатых ракет и беспилотников», — уточнил представитель шиитского военно-политического движения.

По его словам, совместная операция разного рода войск стала ответом на агрессию США против Йемена. «Продолжая наши оборонительные операции, мы подтверждаем, что противнику не удалось ограничить военный потенциал Йемена», — добавил Сариа.

Йеменские хуситы после обострения конфликта в секторе Газа в 2023 году предупредили, что не позволят связанным с Израилем судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива.

15 марта военные США начали наносить массированные удары по объектам хуситов по приказу президента Дональда Трампа. Операция направлена на защиту американских интересов и обеспечение свободы судоходства.