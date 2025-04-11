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Центробанк опроверг введение нового лимита на снятие денег

Источник:
Sibnet.ru
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Банк России опроверг введение с 1 сентября 2025 года запрета на снятие более 50 тысяч рублей в сутки.

«Нет, это очередной миф. Давайте расследуем, чем вдохновлялись его создатели», — говорится в ответе регулятора на вопрос читателей его телеграм-канала о введение жесткого лимита на снятие в банкоматах наличных.

Центробанк напомнил, что 1 апреля 2025 года был принят закон, который обязывает банки проводить антифрод-мероприятия при выдаче наличных через банкоматы. Эти положения закона вступят в силу 1 сентября 2025 года.

Согласно нормам, перед выдачей наличных банк будет обязан проверить, не снимает ли он деньги под влиянием мошенников. Проверку будет проводить банк, который выдавал человеку карту.

Если банк выявит такие признаки, то должен будет на 48 часов ограничить выдачу наличных на сумму не более 50 тысяч рублей в сутки, а также незамедлительно уведомить клиента о причинах ограничения.

Кроме того, закон обязал банки ограничить выдачу наличных через банкоматы на сумму не более 100 тысяч рублей в месяц людям, сведения о которых находятся в базе данных Банка России о мошеннических операциях.

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